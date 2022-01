„Aussagekraft sehr eingeschränkt“ : Verbraucherschützer fordern Überprüfung aller Corona-Schnelltests

Berlin Verbraucherschützer haben eine Überprüfung aller in Deutschland verfügbaren Antigen-Schnell- und Selbsttests gefordert. Experten kritisieren fehlende Verlässlichkeit sowie mangelnde Verständlichkeit.

Bislang hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) nur einen Teil der Tests untersucht und die Erkenntnisse in einer Liste auf seiner Website veröffentlicht. „Die Untersuchungsergebnisse sind nicht so verständlich, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin sofort sehen kann, was taugt der Test, den ich gerade in der Hand habe“, kritisierte Verbraucherschützer Weinberg.