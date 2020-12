Weitere Verschärfungen : Harter Lockdown in Schleswig-Holstein spätestens ab 24. Dezember

Harter Lockdown in Schleswig-Holstein spätestens ab 24. Dezember

Menschen sind bei schönem Wetter während des Teil-Lockdowns am Strand von Timmendorfer Strand unterwegs. Foto: dpa/Bodo Marks

Kiel Angesichts steigender Infektionszahlen will Schleswig-Holsteins Landesregierung ihren Kurs deutlich verschärfen. Regierungschef Günther hatte sich zuvor für einen Lockdown nach Weihnachten ausgesprochen - jetzt soll er jedoch noch vor dem 24. Dezember kommen.

Es sei notwendig, „dass wir spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown gehen – um die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, diese gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Mittwochabend in Kiel. Damit meinte er den 24. Dezember. Die Zahlen seien auch im Norden weiter gestiegen „und das bedeutet leider, dass unsere strengen Maßnahmen derzeit nicht ausreichend Wirkung zeigen“.