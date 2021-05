Corona-Pandemie : Rund 13.000 vollständig Geimpfte trotzdem infiziert

Berlin In Deutschland wurden bisher rund 13.000 vollständig Geimpfte noch positiv auf das Coronavirus getestet. Statistisch handelt es sich bei diesen Fällen jedoch um seltene Ausnahmen.

Das entspricht bei insgesamt mehr als acht Millionen Zweitimpfungen etwa 0,16 Prozent. Es sei aber nicht klar, ob die Erkrankung bei vollem Impfschutz, also mehr als 14 Tage nach der zweiten Impfung, auftrat oder in den Tagen davor, erklärte das Gesundheitsministerium am Freitag.

In Deutschland sind 35,9 Prozent (29,8 Millionen) der Menschen mindestens einmal geimpft und 10,6 Prozent (8,8 Millionen) voll geschützt. Am Mittwoch wurden so viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft wie noch nie. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Freitag wurden an dem Tag 1.353.453 Impfspritzen gesetzt. An Christi Himmelfahrt waren es 408.260. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter mitteilte, wurden damit an beiden Tagen zusammen fast zwei Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft. Laut RKI hatte es vor dem neuen Tagesrekord in den vergangenen Wochen bereits drei Tage gegeben, an denen über eine Million Impfspritzen gesetzt wurden. Insgesamt wurden demnach bis einschließlich Donnerstag etwa 38,6 Millionen Impfdosen verabreicht.