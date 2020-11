RKI meldet 10.864 Fälle : Corona-Neuinfektionen auf dem Niveau der Vorwoche

Berlin Das Robert Koch Institut hat binnen 24 Stunden 10.864 Coronavirus-Neuinfektionen registriert, ähnlich wie vor einer Woche. Am Freitag waren mehr als 23.000 neue Fälle gemeldet worden. Auf vielen Intensivstationen spitzt sich die Lage zu.

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet: Binnen 24 Stunden wurden 10.864 neue Fälle übermittelt, teilte das RKI am frühen Morgen mit. Am Freitag war mit 23.648 gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht worden. Vor einer Woche hatte die Zahl bei 10.824 gelegen. An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen immer vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende insgesamt weniger getestet wird.