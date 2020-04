Corona-Newsblog : RKI geht von mehr Corona-Toten in Deutschland aus

Durch die Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im April um fast 11 Prozent auf mehr als 718.000 Personen angestiegen. Das teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mit. Seit Anfang März meldeten außerdem fast 152.000 Betriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland ihre Pläne an, möglicherweise mehr als 2,1 Millionen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.



Deutschlandweit haben Unternehmen bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Dies sei ein Rekordwert, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt gab. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April bundesweit im Vergleich zum März um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit.