Überwachung von Corona-Maßnahmen : EU-Datenschützer besorgt über Nutzung von Handydaten

Eine Person hält ein Handy in der Hand. (Symbol). Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Brüssel Das Robert Koch-Institut hat eigenen Angaben zufolge anonymisierte Bewegungsdaten von der Deutschen Telekom erhalten, damit es den Erfolg von Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung einschätzen kann. Der Datenschutzbeauftragte der EU mahnt zur Vorsicht.

Der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiorowski hat bei der Nutzung von Handydaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Vorsicht aufgerufen. Die Nutzung persönlicher Daten könne hier nützlich und sinnvoll sein, „dieselben Daten können aber auch für sehr undemokratische Zwecke genutzt werden“, sagte Wiewiorowski am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Jegliche Verwendung zur Bewältigung der Krise müsse verhältnismäßig und regelkonform sein.

In der italienischen Lombardei, der am schlimmsten von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus betroffenen Region in Europa, tun die Behörden dies Medienberichten zufolge bereits: Die Auswertung der Daten von Funkmasten der Telefonanbieter habe ergeben, dass nur 60 Prozent der Bevölkerung zuhause bleibe, obwohl die Regierung eine strikte Ausgangssperre verhängt hat, berichtete die Tageszeitung „Il Corriere della Sera“.