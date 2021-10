Pandemie im Herbst : RKI-Chef warnt vor Doppelbelastung durch Grippe und Corona

Berlin Mit Blick auf Herbst und Winter hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts vor einer Doppelbelastung des Gesundheitssystems durch Grippe und Covid-19 gewarnt.

Es gelte zu verhindern, dass zu viele Fälle der beiden Erkrankungen parallel versorgt werden müssen, sagte Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin . „Wenn viele Covid-19- und viele Grippe-Erkrankte gleichzeitig auftreten, dann werden die Krankenhäuser massiv belastet.“ Dies wäre auch gefährlich für andere Patienten, die die Krankenhausbetten benötigten. Ein solches Szenario lasse sich am besten mit Impfungen und dem Tragen von Masken, Abstand halten, Hygiene , Lüften und Nutzen der Corona-Warn-App vermeiden, betonte Wieler.

Die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen in manchen Bundesländern stößt bei Wieler auf Ablehnung. Man sehe keinen Anlass, zumindest bis zum Frühjahr 2022 an der Empfehlung zu Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen, Kitas und in Alten- und Pflegeheimen zu rütteln, sagte Institutschef Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. In der Hauptstadt etwa ist seit Montag die Maskenpflicht bis einschließlich der sechsten Klasse aufgehoben.