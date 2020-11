Die Zahlen steigen : Sieben NRW-Regionen mit Inzidenzwert über 200

Düsseldorf Inzwischen gelten alle Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen als Risikogebiet. In sieben Regionen wurde bereits der Inzidenzwert von 200 überschritten. Ein Überblick, welche Städte besonders betroffen sind.

Der Trend in NRW ist negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt an: In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 23.881 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 133,1 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 20.499 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. ( Stand Gesamtzahlen: 1. November 2020/ Stand Stadt-Inzidenzwerte: 2. November ).

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Herne. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 287 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In der Landeshauptstadt Düsseldorf liegt der Inzidenzwert bei 129,4. Insgesamt haben seit Sonntag in NRW alle Städte und Kreise den 50er-Grenzwert überschreiten. In Soest liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz den Angaben zufolge nun bei 57,0 und damit noch immer relativ niedrig, in den benachbarten Kreisen Warendorf, Gütersloh, Unna und im Hochsauerlandkreis war der Wert etwa zwei bis drei mal so hoch.