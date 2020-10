Corona-Zahlen steigen : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Düsseldorf Nahezu alle Regionen und Städte in Nordrhein-Westfalen gelten nun als Risikogebiet. Lediglich im Kreis Soest ist der Inzidenzwert noch unter 50. In zahlreichen anderen Gegenden wurde längst die 100er-Marke erreicht. Ein Überblick, welche Städte besonders betroffen sind.

Der Trend in NRW ist negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt an: In den letzten sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 20.968 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 116,8 Neuinfektionen bekannt. ( Stand: 27. Oktober 2020 ).

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist erneut Solingen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 206 bestätigte Neuinfektionen. Bereits bei Werten ab 50 müssen die Behörden in NRW zwingend weitergehende Regeln für das öffentliche Leben erlassen. Das trifft inzwischen auf fast alle Städte und Kreise in NRW zu. Nach Daten des RKI liegt inzwischen lediglich der Kreis Soest unter der Warnschwelle von 50 Neuinfektionen. Er verzeichnet am Dienstagmorgen den Wert von 40,8. Die Kreise Paderborn (50,7) und Euskirchen (71,3) rissen im Gegensatz zum Montag nun die 50er-Schwelle. Düsseldorf liegt derzeit bei einem Wert von 140,4.