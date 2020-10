Corona-Zahlen steigen : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Düsseldorf Nahezu alle Regionen und Städte in Nordrhein-Westfalen gelten nun als Risikogebiet. In zahlreichen Gegenden wurde bereits die 100er-Marke erreicht. Ein Überblick, welche Städte besonders betroffen sind.

Der Trend in NRW ist negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt an: In den letzten sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 21.854 neue Fälle gemeldet. Das sind 3.084 mehr als am Vortag. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 121,8 Neuinfektionen bekannt. (Stand: 28. Oktober 2020).