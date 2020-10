Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pademie : Wo Reisen zum Risiko wird

Corona-Testzentren des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind vor allem für Reiserückkehrer und etwa Kontaktpersonen gedacht, die sich testen lassen sollen. (Archiv) Foto: dpa-tmn/Swen Pförtner

Fallen Stornierungsgebühren an, wenn man die gebuchte Reise wegen der neuen Verordnung nicht antreten kann? In vielen europäischen Staaten sind Regionen zu Risikogebieten erklärt worden. In den Niederlanden ist Zeeland die einzige Provinz, wo das noch nicht geschehen ist. Was Reisende und Rückkehrer jetzt wissen müssen.