Neue US-Studie : Schwere Verläufe von Covid-19 könnten von Blutgruppe abhängen

Ein positiv getesteter Corona-Patient liegt in einem isoliertem Intensivbett-Zimmer in der Asklepios Klinik. Archivfoto. Foto: dpa/Peter Kneffel

New York Warum führt eine Infektion mit dem Coronavirus bei manchen Menschen zu einer schweren Erkrankung, wohingegen andere Menschen nur leichte oder keine Symptome haben? Die Blutgruppe könnte eine Rolle spielen.

Das Risiko einer schweren Erkrankung an Covid-19 könnte einer Studie zufolge mit der Blutgruppe des Infizierten zusammenhängen. Wissenschaftler kamen bei einer Untersuchung an Tausenden Patienten in Europa zu dem Ergebnis, dass bei solchen mit der Blutgruppe A das Risiko einer schweren Erkrankung höher war und bei solchen mit der Blutgruppe 0 niedriger. Die Studie wurde am Mittwoch im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.

Sie ist kein Beweis für einen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und dem Erkrankungsverlauf, doch Hinweise auf einen solchen Zusammenhang waren zuvor bereits bei einer Untersuchung in China entdeckt worden.

An der neuen Studie waren Wissenschaftler aus Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und anderen Ländern beteiligt. Sie verglichen etwa 2000 Patienten mit einer schweren Covid-19-Erkrankung mit mehreren Tausend Menschen, die gesund waren oder milde oder keine Symptome hatten.

Es gibt beim Blut vier Hauptgruppen: A, B, AB und 0. Menschen mit Blutgruppe 0 könnten besser manche Proteine als fremd erkennen, was auch für Proteine auf den Oberflächen von Viren gelten könnte, sagte Dr. Mary Horowitz, wissenschaftliche Leiterin des Center for International Blood and Marrow Transplant Research.

Auch während der Sars-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003, die von einem genetischen Verwandten des derzeit wütenden Virus Sars-CoV-2 verursacht wurde, sei bemerkt worden, dass bei Menschen mit der Blutgruppe 0 eine schwere Erkrankung weniger wahrscheinlich sei, sagte Dr. Parameswar Hari, ein Blut-Spezialist am Medical College of Wisconsin.

Dr. Eric Topol, Leiter des Scripps Research Translational Institute in San Diego, und Dr. David Valle, Direktor des Instituts der genetischen Medizin an der Johns Hopkins University, sagten, dass weitere Forschungsarbeit notwendig sei, um die Studienergebnisse zu überprüfen.

Zuvor waren bereits andere Faktoren gefunden worden, die Covid-19-Erkrankungen beeinflussen könnten: Bei älteren Menschen scheinen schwere Verläufe wahrscheinlicher zu sein als bei jüngeren und bei Männern wahrscheinlicher als bei Frauen.

(anst/dpa)