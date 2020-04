Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zur Reproduktionszahl : Ansteckungsrate sinkt unter wichtigen Wert - was das jetzt bedeutet

Angela Merkel während der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt am Mittwochabend. Foto: AP/Bernd von Jutrczenka

Düsseldorf Die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 0,7 gesunken. Damit steckt ein Patient im Durchschnitt weniger als einen weiteren an. Warum die Reproduktionszahl so wichtig ist, wenn wir auf absehbare Zeit zur Normalität zurückkehren wollen.