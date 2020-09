Hohe Corona-Zahlen in zwei Provinzen : Reisewarnung für Teile der Niederlande – das müssen Urlauber wissen

Windmühlen in Kinderdijk, einem Ort in der niederländischen Provinz Südholland nahe Rotterdam. Foto: dpa/Michael Probst

Amsterdam Das Auswärtige Amt hat wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen Reisewarnungen für die zwei niederländischen Provinzen Nordholland und Südholland verhängt. Was Touristen wissen müssen, welche Großstädte betroffen sind, und welche Rechte Urlauber haben, lesen Sie hier.

Das Auswärtige Amt warnt vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ in diese Provinzen. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Wir geben die wichtigsten Antworten.

Welche Provinzen in den Niederlanden sind von der Reisewarnung betroffen?

Betroffen sind mit Nordholland und Südholland zwei der zwölf niederländischen Provinzen. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 50 Corona-Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner. Es handelt sich um die beiden bevölkerungsreichsten Provinzen des Landes, die zusammen fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen: Nordholland hat 2,85 Millionen Einwohner (16,5 Prozent), Südholland 3,67 Millionen (21,3 Prozent).

Welche Großstädte sind von der Reisewarnung betroffen?

In der Provinz Nordholland liegt die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Außerdem sind unter anderem die Großstädte Alkmaar und Haarlem betroffen. In Südholland befindet sich der Regierungssitz Den Haag. Außerdem liegen die Hafenmetropole Rotterdam sowie die Städte Leiden und Dordrecht in der betroffenen Provinz.

Welche beliebten Urlaubsregionen sind von der Reisewarnung betroffen?

In Nordholland liegt die bei Touristen beliebte Insel Texel, und unweit von Amsterdam der Küstenort Zandvoort. In der Provinz Südholland liegen die bei Urlaubern beliebten Gemeinden Katwijk und Noordwijk.

Wie hoch sind die Corona-Infektionszahlen in den Provinzen?

Wie viele bestätigte Corona-Fälle es gibt, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ist, und wie sich die Infektionsfälle in den vergangenen Wochen entwickelt haben, lesen Sie auf der Internetseite der niederländischen Regierung – bezogen auf Regionen und Gemeinden. Detailliertere Informationen vom Auswärtigen Amt erhalten Sie hier.

Gibt es Kontrollen an der niederländischen Grenze?

Nein, die Einreise in die Niederlande ist für Deutsche weiterhin ohne Einschränkungen möglich. Auch Transitreisen sind möglich. Generell gilt, dass Reisende aus Ländern, deren Gesundheitsrisiko gleich oder niedriger als das der Niederlande eingestuft ist, uneingeschränkt einreisen können, wie das Auswärtige Amt mitteilt. Der niederländische Index verfolgt ein Ampelsystem, nach dem Deutschland als gleich eingestuft ist, beide Länder sind „gelb“.

Was ist bei Flugreisen in die Niederlande zu beachten?

Touristen, die mit dem Flugzeug in die Niederlande reisen, müssen vor Reiseantritt ein Gesundheitsformular ausfüllen und es bei sich führen. Das Formular finden Sie hier.

Was müssen deutsche Reiserückkehrer aus den Risikogebieten beachten?

Für deutsche Urlauber bedeutet die Rückkehr aus einem Risikogebiet einen Corona-Pflichttest und gegebenenfalls auch Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

Können Touristen gebuchte Reisen in die zwei Provinzen, für die die Reisewarnung gilt, stornieren?

Ja, eine Reisewarnung ermöglicht es Reisenden, Buchungen für Pauschalreisen kostenlos zu stornieren. Wer sich selbst die Anreise und die Unterkunft zusammengestellt hat, muss auf Kulanz der Anbieter hoffen.

Welche Corona-Regeln gelten in den Niederlanden?

Wie auch in Deutschland gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. Außerdem besteht ab einem Alter von 13 Jahren die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, auf Fähren, am Flugzeug sowie am Flughafen. Seit dem 5. August gilt auch in Teilen von Amsterdam und Rotterdam eine Maskenpflicht im Freien.

Gibt es Beschränkungen in den Niederlanden?

Ja, wegen der Corona-Krise gibt es auch im deutschen Nachbarland eine „neue Normalität“. Reiseverbindungen mit dem Flugzeug oder Fernbus sind zum Teil eingeschränkt oder fallen ganz aus. In den Niederlanden werden die Besucherzahlen in Gebäuden wie Museen im Voraus über eine Online-Buchungspflicht geregelt. Die Strände sind geöffnet, Parkplätze und Zufahrten können aber zur Regulierung gesperrt werden.

In welche Regionen in den Niederlanden kann man trotz der Reisewarnung reisen?

Zehn der zwölf Provinzen sind nicht von der Reisewarnung betroffen: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Nordbrabant, Limburg und Flevoland. Viele bei NRW-Bürgern beliebte niederländische Städte unweit der Grenze fallen damit nicht in die Reisewarnung: Roermond, Venlo und Maastricht (in der Provinz Limburg) sowie Arnheim und Nijmwegen (in der Provinz Gelderland).

Auch große Teile der niederländischen Küste sind nicht von der Reisewarnung betroffen, darunter unter anderem bis auf Texel alle bewohnten westfriesischen Inseln, darunter Vlieland, Terschelling und Schiermonnikoog. Die Inseln gehören zur Provinz Friesland. Auch die beliebten Reiseziele Renesse und Domburg sind nicht betroffen, sie liegen in der Provinz Zeeland.