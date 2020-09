Steigende Corona-Zahlen : Neue Reisewarnung trifft auch große Teile der Niederlande

Düsseldorf Das Auswärtige Amt hat wegen steigender Corona-Fallzahlen weitere Reisewarnungen ausgesprochen. Betroffen sind unter anderem die niederländischen Provinzen Nord- und Südholland. Die Warnung gilt damit auch für Amsterdam.

Das Auswärtige Amt hat mir neuen Reisewarnungen auf steigende Infektionszahlen bei unseren europäischen Nachbarn reagiert. Betroffen sind unter anderem die österreichische Hauptstadt Wien und die ungarische Hauptstadt Budapest. Auch die Provinz Nordholland mit der niederländischen Hauptstadt Amsterdam sowie das dicht besiedelte Südholland mit dem Regierungssitz Den Haag und der Hafenmetropole Rotterdam sind betroffen, wie das Ministerium am Mittwochabend mitteilt. Für Tschechien gilt nunmehr neben Prag auch eine Reisewarnung für die umliegende Mittelböhmische Region, in der Schweiz kommt der Kanton Freiburg hinzu, in Frankreich die Region Hauts-de-France und das Überseegebiet La Réunion. Für Kroatien wird die Reisewarnung auf die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina ausgeweitet, für Rumänien auf die Kreise Caraș-Severin und Neamț.