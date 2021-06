Einreise wieder möglich : Das sind die Regeln für einen Urlaub in Dänemark

Ein Schild weist Passanten in der Fußgängerzone von Kopenhagen darauf hin, Abstand zueinander zu halten. Foto: dpa/Steffen Trumpf

Düsseldorf In Dänemark rollt der Tourismus langsam wieder an, trotzdem besteht nach der Einreise eine Quarantänepflicht, von der nur Geimpfte und Genesene befreit sind. Für Ende Juni stellt das Land weitere Lockerungen in Aussicht. Die aktuellen Regeln im Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Dänemark ist bei den Urlaubern aus Deutschland schwer beliebt: Im Jahr 2018 wurden rund 15,5 Millionen Übernachtungen deutscher Touristen in Dänemark gezählt.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt in Dänemark aktuell bei über 50 (Stand: 1. Juni). Das Land gilt daher als Risikogebiet, weshlab das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen nach Dänemark weiterhin warnt. Das gilt auch für Grönland und die Färöer.

Wie steht es um die Einreise nach Dänemark?

Inzwischen ist die Einreise nach Dänemark für deutsche Touristen wieder ohne einen triftigen Grund möglich. Benötigt wird ein negatives Covid-19-Testergebnis (PCR- oder Schnelltest), das nicht älter als 48 Stunden ist. Spätestens 24 Stunden nach der Einreise muss ein weiterer Coronatest durchgeführt werden. Allerdings müssen sich Einreisende trotz zwei negativen Tests für zehn Tage in Quarantäne begeben, die frühestens nach dem vierten Tag durch die Vorlage eines dritten negativen Tests, beendet werden kann. Aber: Für Geimpfte und Genesene entfällt die Test- und Quarantänepflicht. Für Urlauber aus Schleswig-Holstein gibt es ebenfalls eine Sonderregel. Wer dort seinen Wohnsitz hat und ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegt, ist ebenfalls von der Quarantänepflicht befreit. Ab dem 26. Juni soll in Dänemark wieder ein regulärer Urlaub möglich sein, wenn die Einführung eines EU-weiten Corona-Passes abgeschlossen ist.

Welche Dokumente werden bei der Dänemark-Einreise benötigt?

Neben einem gültigen Reisepass oder Personalausweis gilt für Einreisende bis auf weiteres die Pflicht, einen negativen Test (PCR-Test oder Antigentest) vorzulegen, der maximal 48 Stunden vor Einreise gemacht wurde.

Über welche Grenzen kann ich nach Dänemark einreisen?

Die Einreise über die deutsch-dänische Landesgrenze ist aktuell an allen Punkten möglich. Bitte beachten Sie, dass sich dies auch kurzfristig ändern kann. Zudem werden stichprobenartige Grenzkontrollen durchgeführt.

Welche Corona-Auflagen gelten in Dänemark im Alltag?

Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in öffentlich Gebäuden. Es gilt eine Abstandsregelung von zwei Metern zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

Können wieder Hotels, Museen, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Der Einzelhandel und auch Einkaufszentren sind wieder geöffnet. Unter strengen Auflagen und Vorlage eines maximal 72 Stunden alten Corona-Tests können auch Museen und Freizeiteinrichtungen besucht werden. Auch Restaurants, Bars und Cafés dürfen wieder öffnen, allerdings zum Teil nur mit Tischreservierung und einem negativen Testergebnis bzw. einer vollständigen Impfung. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind teilweise in Betrieb, nehmen aber nicht immer Reisende aus dem Ausland auf, laut Informationen des ADAC.

Wo gibt es Reise-Informationen über Dänemark gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch die dänische Regierung informiert laufend aktuell.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

