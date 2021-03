Verschärfter Lockdown : Was an Ostern erlaubt ist - und was nicht

Auch in diesem Jahr wird es über Ostern einen Lockdown geben. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Über Ostern wird der Lockdown nach den neuen Beschlüssen schärfer als je zuvor. Es gelten Kontaktbeschränkungen und ein Versammlungsverbot, außerdem gibt es zusätzliche „Ruhetage“. Ein Überblick darüber, was diese Regelungen bedeuten.

Grundsätzlich wurde der Lockdown am Montagabend bis zum 18. April verlängert. An den Osterfeiertagen gelten jedoch zusätzliche verschärfte Regeln.

Wie viele Menschen dürfen sich an Ostern treffen?

Von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag gilt das „Prinzip #WirBleibenZuhause“. Bedeutet: Private Zusammenkünfte sind in dieser Zeit im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Einem Osterbesuch bei der Familie steht daher grundsätzlich nichts im Weg, wenn dabei nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen über die Feiertage – wie etwa an Weihnachten, als Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen möglich waren – wird es zu Ostern nicht geben. Außerdem werden Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, die kostenlosen Testangebote zu nutzen – sich also vor dem Zusammenkommen testen zu lassen.

Welche Geschäfte haben Gründonnerstag und Karsamstag geöffnet?

Der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) werden als zusätzliche „Ruhetage“ definiert, heißt es in dem Beschluss. „Ruhetage“ bedeuten demnach Regelungen analog zu Sonn- und Feiertagen. Tankstellen sind daher geöffnet. Nur am Samstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben. In Supermärkten und Discountern müssen sich Kunden und Betreiber also am Mittwoch und Samstag vor Ostern auf größeren Andrang einstellen. „Die Kunden können sich darauf verlassen, dass die Warenversorgung gesichert ist und am Ostersamstag ein sicherer Einkauf unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich sein wird“, teilte die Rewe-Gruppe am Dienstag mit. Wo immer möglich, sollten die Kunden aber schon die Tage vor Gründonnerstag zum Einkaufen nutzen. Abholservices und Lieferdienste böten Alternativen zum Einkauf im Markt.

Kann ich Ostern trotz Corona-Krise in ein anderes Bundesland fahren?

Reisen kann man im Inland, man findet nur keine Unterkunft. Denn Hotels und Ferienwohnungen bleiben auch an Ostern in allen Bundesländern für Touristen geschlossen. Übernachtungen sind weiterhin nur in Sonderfällen gestattet, etwa wenn man beruflich unterwegs ist. In den allermeisten Ländern darf man auch nicht in Hotels übernachten, um Verwandte zu besuchen – nur dann, wenn dafür ein dringender Grund vorliegt. Das gilt auch für Ostern. Wer zu Ostern verreisen möchte, muss also privat unterkommen, zum Beispiel bei Familienangehörigen oder Freunden. Tagesausflüge sind erlaubt, aber auch hier raten Bund und Länder zu Vorsicht. Restaurants und Cafés bleiben geschlossen. Die Einzelheiten sind in den Länderverordnungen geregelt.

Dürfen Gottesdienste an Ostern stattfinden?

An Ostern sollen Gottesdienste und andere religiöse Versammlungen nur virtuell stattfinden, Bund und Länder bitten um den Verzicht von Präsenzgottesdiensten. Die Katholische Kirche zeigt jedoch wenig Verständnis für die Bitte und will nicht auf die Messen verzichten. Die Evangelische Kirche ließ ihren Umgang mit der Bitte zunächst noch offen und kündigte eine Erklärung nach den Beratungen mit der Politik an.

(lha)