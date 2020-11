Gerichtsentscheid in Münster : Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios in NRW bleiben geschlossen

Münster Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat Eilanträge mehrerer Studiobetreiber abgewiesen. Sie hatten versucht, gegen das Betriebsverbot in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW vorzugehen.

Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios sowie Spielhallen in Nordrhein-Westfalen bleiben laut Beschlüssen des Oberverwaltungsgerichts in Münster weiterhin bis zum 30. November geschlossen. Das Gericht lehnte die Eilanträge von mehreren Betreibern der Studios sowie einer Spielhalleninhaberin gegen die geltende Coronaschutzverordnung des Landes NRW ab, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Der Eingriff in das Grundrecht der Inhaber auf Berufsfreiheit sei auch angesichts der in Aussicht gestellten staatlichen Entschädigungsleistungen „voraussichtlich verhältnismäßig“, erklärte das OVG (AZ: 13 B 1635/20.NE und AZ: 13 B 1663/20.NE).