Regelungen zur Corona-Pandemie : Gastronomie, Arbeitsplatz, Freizeit – das gilt jetzt in NRW

Interaktiv Düsseldorf In NRW soll es neue Corona-Regeln geben. Dann gilt vor allem im gesamten Freizeitbereich, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zugang haben. Für den Arbeitsplatz soll es eine 3G-Regelung geben. Ein Überblick.

In Nordrhein-Westfalen gilt in Krankenhäusern, Museen oder in der Innengastronomie noch grundsätzlich die 3G-Regel. Für Diskotheken oder Partys drinnen mit Tanz ist die 3G plus-Regel vorgeschrieben. Wenn man nicht geimpft oder genesen ist, muss man einen PCR-Test oder einen Schnelltest vorweisen, wobei der Schnelltest maximal sechs Stunden alt sein darf. Will man zum Friseur oder in die Kneipe mit PCR-Test, darf der nur noch 24 Stunden alt sein, zuvor waren es 48 Stunden.