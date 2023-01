Am 1. Februar fällt die Isolationspflicht Isolation und Masken - was jetzt in NRW gilt

Düsseldorf · In NRW müssen Corona-Infizierte bald nicht mehr in häusliche Isolation. Ärzte begrüßen die Entscheidung. Viele Unternehmen bleiben vorsichtig und verpflichten Betroffene zum Homeoffice. Die Test-Ausgabe an Schulen endet.

27.01.2023, 19:58 Uhr

Die meisten Vorschriften fallen weg - aber nicht alle. Foto: dpa/Robert Michael