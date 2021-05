Neue Corona-Regeln : Diese NRW-Städte öffnen jetzt Gastronomie, Handel, Museen

Interaktiv Düsseldorf In NRW gibt es in vielen Kreisen und Städten erste Erleichterungen und Öffnungen in Gastronomie und Handel – weitere sollen folgen. Wir geben einen Überblick über Kreise und Städte: Wo gelten Lockerungen und ab wann? Was ist erlaubt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die neue Coronaschutzverordnung vom 15. Mai macht Lockerungen in mehreren Bereichen möglich. Demnach darf in Kommunen, in denen die Inzidenz fünf Werktage – hierzu zählt auch der Samstag – hintereinander unter 100 lag, zwei Wochentage später wieder die Außengastronomie starten. Maßgeblich sind die tagesaktuell gemeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Nachgemeldete Fallzahlen werden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums nicht berücksichtigt.

Auch Konzerte mit 500 Zuschauern unter freiem Himmel sind in den Regionen wieder erlaubt, der Einzelhandel kann ohne Terminvergabe starten, Hotels dürfen 60 Prozent ihrer Betten belegen. Freibäder dürfen für das reine Schwimmen öffnen, die Benutzung der Liegewiesen bleibt untersagt.

All diese Möglichkeiten bestehen allerdings nur für vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen, die einen Corona-Test gemacht haben, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Unter der Voraussetzung, dass sich der Trend verfestigt, könnten Ende der Woche zu Pfingsten 14 Kommunen an die Reihe kommen, darunter sind unter anderem die Städte Mönchengladbach, Bottrop und Oberhausen sowie die Kreise Düren und Euskirchen. Auch Essen erwartet nicht vor Freitag Lockerungen.

Diese Lockerungen gelten in den Städten und Kreisen der Region

Schüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 31. Mai bei stabilen Inzidenzen unter 100 wieder täglich in den Präsenzunterricht zurückkehren. Voraussetzung sei für die jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Diese ist schon in mehr als der Hälfte der 53 Kreise und kreisfreien Städten erreicht. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Zahl bis Ende Mai noch deutlich erhöhen wird.

Corona-Lockerungen in NRW - was gilt wann? Bundesnotbremse Sie greift, wenn die Corona-Inzidenz an drei Werktagen hintereinander über 100 liegt. Dann gelten Ausgangs- und strikte Kontaktbeschränkungen, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen müssen geschlossen bleiben. Im Einzelhandel ist (bis Inzidenz 150) Click & Meet möglich.. Öffnungsstufe 1 Liegt die Inzidenz hintereinander an fünf Werktagen (dazu zählt auch der Samstag) unter 100, fällt zwei Wochentage später die Ausgangssperre weg. Die Außengastronomie darf öffnen, Konzerte unter freiem Himmel für bis zu 500 Besucher werden möglich. Starten dürfen auch kleinere Freizeiteinrichtungen wie Minigolf-Anlagen oder Kletterparks. Kunden können ohne Termin wieder in Geschäfte gehen, und auch Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sind wieder erlaubt. All diese Möglichkeiten gibt es allerdings nur für Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem Corona-Test (der nicht älter sein darf als 48 Stunden). Öffnungsstufe 2 Fünf Werktage in Folge muss die Inzidenz unter 50 bleiben, dann wird zwei Wochentage später weiter gelockert: In der Gastronomie dürfen Genesene, Geimpfte und Getestete wieder im Innenraum bewirtet werden. Konzerte, Kino und Theater vor Publikum sind wieder erlaubt. Für Besuche im Einzelhandel muss man sich nicht mehr testen lassen. Und Hotels dürfen wieder komplett öffnen. Auch größere Privatpartys sind dann mit Einschränkungen wieder zugelassen. Wichtig: Datenquelle Maßgeblich sind bei alledem die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts – nicht die Inzidenzwerte, die direkt auf Kreisebene mitgeteilt werden.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(maxi/mba/top)