Neue Coronaschutzverordnung beschlossen : Was in NRW seit dem 8. März gilt

Ein Mann geht mit Einkaufstüten über eine Straße (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Am Montag öffnen zahlreiche Einzelhändler in NRW wieder ihre Türen. Mit „Click and Meet“, also einem vorher vereinbarten Shopping-Termin, ist das nun möglich. Was sonst noch seit Montag wieder erlaubt ist, lesen Sie hier.

Von Kirsten Bialdiga Chefkorrespondentin für Landespolitik

Mit der Neufassung der Coronaschutzverordnung verlängert Nordrhein-Westfalen die geltende Verordnung bis zum 28. März 2021 und passt sie damit an die Beschlüsse der Beratungen zwischen Bund und Ländern an. Weitere Öffnungen könnten bereits am 22. März erfolgen, teilte die Landesregierung weiter mit.

Dazu NRW-Ministerpräsident Armin Laschet: „Mit Blick auf die Mutationen gilt weiter das Gebot der Vorsicht. Wir müssen die Infektionszahlen im Blick behalten, aber die wirtschaftlichen, psychischen und sozialen Schäden dürfen uns nicht kalt lassen.“ Konkret bedeutet dies für NRW: Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 100, wie es zurzeit der Fall ist, können ab dem 8. März Buchhandlungen, Schreibwarengeschäfte, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen. Alle anderen derzeit noch nicht geöffneten Einzelhandelsgeschäfte können vom 8. März an demnach mit Terminvergabe und begrenzter Kundenzahl wieder aufmachen.

Darüber hinaus dürfen neben Friseurgeschäften und Fußpflege auch alle anderen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr-, Boots- und Flugschulen mit entsprechen Hygienekonzepten wieder öffnen.

Kontaktbeschränkungen Treffen im öffentlichen Raum sind nun auch mit höchstens insgesamt fünf Personen aus zwei Hausständen möglich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare, unabhängig von den Wohnverhältnissen, gelten als ein Hausstand.

Was nun in NRW gilt