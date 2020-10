Schärfere Corona-Maßnahmen in NRW : „Der November wird der Monat der Entscheidung“

Armin Laschet am Freitag in der Staatskanzlei. Foto: dpa/Henning Kaiser

Berlin/Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bereitet die Bevölkerung auf weitere Einschränkungen vor, insbesondere bei privaten Feiern und Kontakten. Zudem hat die Politik Sorge vor einem Kollaps der Krankenhäuser.

Vor der Beratungsrunde der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt. „Die Lage ist sehr, sehr ernst. Der November wird der Monat der Entscheidung“, sagte Laschet nach einer Sitzung des Landeskabinetts. Die Menschen müssten sich auf weitere Einschränkungen einstellen, wenn auch zeitlich befristet. Insbesondere private Feiern und Kontakte müssten deutlich zurückgefahren werden, möglicherweise wie im März. Damals durften sich in der Öffentlichkeit nur noch zwei familienfremde Personen treffen.

Einen zweiten Lockdown hingegen will Laschet unter allen Umständen vermeiden. Schulen, Kitas und das wirtschaftliche Leben hätten Priorität. Ebenso sollten besonders schutzbedürftige Menschen wie Senioren Vorrang bei Schnelltests und FFP-2-Masken erhalten. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) rechnete vor, dass die Grenzen des Gesundheitssystems im Land Ende des Jahres erreicht sein könnten. Zuvor soll Laumann nach Angaben von Teilnehmern in einer internen CDU-Fraktionssitzung berichtet haben, dass die Beatmungsplätze in den Krankenhäusern bei der herrschenden Infektionsdynamik in NRW auch vorher schon belegt sein könnten. Für die Gesundheitsämter stellte die Landesregierung zusätzlich 25 Millionen Euro zur Verfügung.

Kanzlerin Merkel warnte am Dienstag ebenfalls vor einem Zusammenbruch des deutschen Gesundheitssystems, sollten die Corona-Infektionszahlen weiter drastisch ansteigen. Sorge mache ihr vor allem die Lage der Krankenhäuser, sagte Merkel Teilnehmern zufolge in der Unionsfraktionssitzung am Dienstag. Bei den Intensivbetten gebe es alle zehn Tage eine Verdoppelung. „Noch vier Mal Verdopplung und das System ist am Ende“, sagte Merkel.

Die Äußerungen lassen darauf schließen, dass bei den heute anstehenden Bund-Länder-Beratungen in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten scharfe Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu erwarten sind, etwa auch beim Freizeit- und Kontaktsport sowie Veranstaltungen.

Info 3678 neue Fälle allein in NRW Insgesamt Für Deutschland meldete das RKI am Dienstag 11.409 neue Fälle, für NRW 3678 – deutlich mehr, als dem Bevölkerungsanteil entspräche. Gebiete Am stärksten betroffen waren Solingen (Sieben-Tage-Inzidenz von 206), der Kreis Düren (198) und Duisburg (197).

In Regierungskreisen wurde am Dienstag von einem drohenden „kompletten Kontrollverlust“ wie in EU-Nachbarstaaten gesprochen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet, dass Deutschland schon Ende der Woche 20.000 Neuinfektionen am Tag verzeichnen wird.

Wie ernst die Lage ist, machten auch die Intensivmediziner deutlich. Sie sorgen sich um Engpässe aufgrund des Ausfalls von Pflegekräften. „Die Krankenhäuser müssen den wahren Ist-Zustand ins DIVI-Intensivregister melden, insbesondere wenn an einem Tag Pflegeausfälle bestehen und daraus Bettensperrungen resultieren“, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter und Sprecher des DIVI -Intensivregisters. Seine Gesellschaft müsse sich auf ehrliche Rückmeldungen verlassen können. Ziel des Registers ist es, die Verfügbarkeiten von Beatmungsbetten sichtbar zu machen