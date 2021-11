Neue Corona-Regeln : In NRW gilt bald 2G in Restaurants, Stadien und auf Weihnachtsmärkten

In NRW gilt bald 2G in Restaurants, Stadien und auf Weihnachtsmärkten

Düsseldorf Das Land führt einen faktischen Freizeit-Lockdown für Ungeimpfte ein, „um vor der Welle zu bleiben“. Auch 3G im Büro kommt. Die Regelung soll in der kommenden Woche in Kraft treten. Die Debatte um eine Impfpflicht geht weiter.

Mehrere Länder, darunter Nordrhein-Westfalen , haben eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigte nach einer Kabinettssitzung an, in der kommenden Woche eine 2G-Regelung im gesamten Freizeitbereich einzuführen. Damit hätten nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Dazu zählen Restaurants und Kneipen, aber auch Weihnachtsmärkte, Fußballspiele und andere Sportgroßaveranstaltungen.

In Bereichen wie Diskotheken, Clubs, bei Tanzveranstaltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz sowie bei Karnevalsveranstaltungen und vergleichbaren Brauchtumsveranstaltungen mit Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen in Innenräumen soll es zudem eine 2G-plus-Regelung geben. Dann müssten die Geimpften und Genesenen zusätzlich einen nicht länger als 24 Stunden zurückliegenden PCR-Test oder einen maximal sechs Stunden zuvor gemachten Schnelltest vorweisen.

Länder Am höchsten waren die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner und Woche in Sachsen (759,3), Bayern (554,2) und Thüringen (546,1). Am besten stand Schleswig-Holstein mit 105,2 da.

Zudem kündigte Wüst eine 3G-Regel für den Arbeitsplatz an. Details will er an diesem Mittwoch im Landtag vorstellen. Am Donnerstag tritt die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Danach will Wüst zunächst die kommunalen Spitzenverbände informieren und in einer Sondersitzung des Kabinetts die Verordnung auf den Weg bringen.