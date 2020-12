Rede im Bundestag : Merkel plädiert für weitreichende Schließungen nach Weihnachten

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen verschärften Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen ausgesprochen. In ihrer Rede im Bundestag verteidigte sie außerdem die hohe Neuverschuldung und warnte vor einer wirtschaftlichen Kräfteverschiebung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitreichende Schließungen nach Weihnachten gefordert. In einer Phase bis zum 10. Januar sollten Geschäfte geschlossen werden, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag . Es sollten auch die Ferien verlängert oder auf Digitalunterricht umgestellt werden. „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun“, sagte Merkel.

Außerdem warnte sie vor einer weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverschiebung durch die Corona-Krise. Die Pandemie könne die Kräfteverhältnisse ökonomisch neu ordnen, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag. Sie verwies darauf, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr laut Prognosen wachsen werde, die Volkswirtschaften in den USA oder Deutschland dagegen schrumpfen. Der Wirtschaftseinbruch in Deutschland sei allerdings geringer als etwa in Großbritannien oder in Frankreich.