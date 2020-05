Corona-Regeln veröffentlicht : In NRW-Freibädern gilt ab Mittwoch ein Mindestabstand im Becken und unter der Dusche

Düsseldorf Am Mittwoch dürfen die Freibäder in NRW wieder öffnen. Mit nur wenigen Tagen Vorlauf hat das Gesundheitsministerium nun das Regelwerk für Schwimmer und Personal veröffentlicht. Einiges war allerdings erwartbar – wie der durchgehende Mindestabstand.

Schwimmen in Zeiten von Corona: Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Wochenende die neuen Regeln für Freibäder veröffentlicht, die ab Mittwoch (20.5.) wieder eröffnen dürfen. Vorgeschrieben wird in den „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ eine begrenzte Zahl an Gästen, der stetige Mindestabstand - auch im Becken und in Duschen – sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Jeder Besucher soll zudem registriert werden.