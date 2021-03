Handel, Friseur, Autohaus, Bäcker : Das gilt ab nächstem Montag

Düsseldorf Die Verwirrung ist groß, was nach der gekippten Osterruhe gilt. Klar ist jedoch: Ab Montag ist Einkaufen per Termin nicht mehr möglich. Was sich sonst noch ändern wird.

Einzelhandel Es gelten nahezu unverändert die Regeln wie vor der Lockerung am 8. März: Supermärkte, Discounter, Drogerien, Blumenläden und andere Anbieter von lebensnotwendigen oder verderblichen Waren bleiben geöffnet. Die angekündigte Osterruhe kommt doch nicht. Dennoch muss in NRW der Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel wegen der hohen Inzidenz schließen. Damit entfällt auch das Einkaufen nach vorheriger Terminabsprache (Click & Meet) und mit begrenzter Kundenanzahl (ein Kunde pro 40 Quadratmeter). „Bund und Länder agieren nur noch im Tunnelmodus“, kritisiert Stefan Genth, Chef des Handelsverbands HDE.

Gastronomie Wer darauf hoffte, an Ostern im Außenbereich eines Restaurants essen gehen zu können, wird ein weiteres Mal vertröstet – wie die Gastronomen. „Nach den Beschlüssen wachsen im Gastgewerbe Verzweiflung und Zukunftsängste“, erklärt Guido Zöllick, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). In der Branche droht Tausenden Unternehmen die Pleite, sie fordert mehr Unterstützung durch den Staat: „Es geht um Entschädigungen, nicht mehr nur um Hilfen“, erklärt Bernd Niemeier, Präsident des Dehoga NRW.

INFO Die Variante B.1.1.7 ist ansteckender und gefährlicher Grundsatz Wer sich derzeit mit dem Coronavirus infiziert, hat es meist mit Variante B.1.1.7 zu tun. Ihr Anteil in Deutschland beträgt laut Robert-Koch-Institut über 70 Prozent. Vor etwa eineinhalb Monaten waren es noch sechs Prozent. Ausbreitung Nach neuen Studien vermehrt sich die Variante um 35 Prozent stärker als das herkömmliche Coronavirus. Eine Studie aus der Schweiz kommt auf ein Plus von 50 Prozent. Wissenschaftler der London School of Hygiene and Tropical Medicine nannten ein um mindestens 55 Prozent erhöhtes Sterberisiko.

Friseure Die Friseure gehen davon aus, dass sie – außer Ostern – unter Corona-Auflagen weiter öffnen dürfen. „Friseure bleiben grundsätzlich geöffnet“, teilte der Zentralverband des Friseurhandwerks mit. Es gelte die jeweilige Landesverordnung, etwa zur Frage von Testvorgaben.

Übriges Handwerk Noch unklar ist aus, was etwa aus Kosmetikern und Reinigungen wird. „Die Beschlüsse von Montag erzeugen blanke Verunsicherung und viele Fragezeichen in der gesamten Wirtschaft, nicht nur bei Friseuren und Kosmetikern. Es ist nicht klar, wen die Notbremse jetzt eigentlich genau betrifft“, kritisierte NRW-Handwerkspräsident Ehlert.

Autohäuser Auch sie bleiben im Lockdown. „Der zentrale Vertriebskanal der volkswirtschaftlich bedeutenden Automobilbranche bleibt dicht, und das schon seit Mitte Dezember 2020“, sagt Jürgen Karpinski, Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Viele Existenzen ständen auf dem Spiel, dabei seien Autohäuser sicher. „Große Verkaufsräume, geringe Kundenfrequenz, Schutzauflagen: Autohäuser sind laut Robert-Koch-Institut fast so sicher wie Aufenthalte im Freien“, so Karpinski.

Konjunktur Die Industrie klagt über die Test- und Impfkampagne. Industriepräsident Siegfried Russwurm mahnt: „Die Sorge in der Breite der Wirtschaft vor irreparablen Schäden wächst.“ Die Konjunkturforscher bleiben hingegen gelassen: „Nichts wäre schlimmer für die vom Lockdown betroffenen Betriebe, als bis zum Sommer dieses Hin und Her bei den Lockerungen zu erleben“, sagt Torsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Gerade im Handel und bei den Dienstleistungen verschärfe sich die Lage aber stetig. Das RWI erwartet für Deutschland in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent, für NRW von 3,5 Prozent.

Museen/Galerien Wer eine personalisierte Eintrittskarte gekauft hat, durfte bisher rein. Die Notbremse würde bedeuten, dass sie geschlossen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt.. Bei einer Öffnung galten bisher anders als im Handel großzügigere Personenbeschränkungen: Für eine Person müssen mindestens 20 Quadratmeter reserviert sein.