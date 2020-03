Die neuen Regeln gegen die Virus-Ausbreitung : Nach draußen höchstens noch zu zweit

Berlin/Düsseldorf Bund und Länder einigen sich wegen der Corona-Krise auf strenge Kontaktsperren: Versammlungen ab drei Personen sind auch in NRW verboten. Ausnahmen gelten nur für Familien und Mitbewohner. Friseure und Restaurants müssen schließen.

Bund und Länder haben die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus noch einmal verschärft. Von diesem Montag an gilt flächendeckend ein strenges Kontaktverbot für Ansammlungen von mehr als zwei Personen. Zusammenkünfte von drei oder mehr Personen sind damit untersagt. Auf diese grundlegende Regel einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in einer Telefonkonferenz am Sonntag. Die Maßnahmen sollen für mindestens zwei Wochen gelten; in Nordrhein-Westfalen sind sie sogar bis zum 19. April in Kraft. Eine Ausgangssperre verhängt die Politik ausdrücklich nicht.