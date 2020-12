Verlängerung von Corona-Maßnahmen geplant : Gastronomie und Hotels sollen bis zum 10. Januar geschlossen bleiben

Berlin Bund und Länder planen Verhandlungskreisen zufolge, die Schließung von Gastronomie und Hotels bis zum 10. Januar zu verlängern.

Der Schritt könne Mitte Dezember beschlossen werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch zu den neuen Corona-Maßnahmen. Bisher gilt der Teil-Lockdown rechtlich nur bis zum 20. Dezember, weil Einschränkungen nach dem Bevölkerungsschutzgesetz immer nur für vier Wochen beschlossen werden können.

Am 4. Januar könnten dann die 16 Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut zusammenkommen, um das weitere Vorgehen für den Rest des Januars auf Basis der dann registrierten Zahlen an Neuinfektionen beraten, hieß es in den Verhandlungskreisen weiter.