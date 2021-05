Fragen & Antworten : Das gilt in NRW jetzt für Geimpfte und Genesene

Die Neuinfektionsraten sinken vielerorts, die Impfquote steigt – viele Menschen in Nordrhein-Westfalen hoffen auf baldige Lockerungen. Bisher gibt es nur Änderungen für Geimpfte und Genesene. Und das nur unter bestimmten Bedingungen. Ein Überblick.

Auf Bundesebene wird über Erleichterungen für Geimpfte und Genesene an diesem Donnerstag entschieden. Dennoch sind einige Bundesländer wie Bayern, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein vorgeprescht. In NRW sind Immunisierte lediglich mit negativ Getesteten gleichgestellt. Weitere Lockerungsschritte für diese Gruppe etwa was Ausnahmen von der Ausgangssperre oder das Treffen in größeren Gruppen angeht, könnten schon am Wochenende kommen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte an: "Es wird in Zukunft so sein, dass geimpfte und genesene Menschen keine Einschränkungen mehr haben werden bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen." Die Details müsste NRW dann in der Landesverordnung festlegen. Maskenpflicht und Abstandsgebot im öffentlichen Raum sollen allerdings in jedem Fall weiter für alle gelten.