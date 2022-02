Pandemie : Söder will offenbar Corona-Regeln in Gastronomie, Sport und Kultur lockern

Söder will offenbar Corona-Regeln in Gastronomie, Sport und Kultur lockern

Update München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nimmt im Kampf gegen Corona den Fuß vom Gas. In gleich mehreren Bereichen könnten schon am Dienstag Lockerungen beschlossen werden. Die Impfpflicht für Pflegekräfte wird es wohl erst einmal nicht geben.

Bayern will die ab Mitte März vorgesehene einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen. Er sei dafür, hier "großzügist" vorzugehen, "was de facto auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft", sagte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder am Montag im Anschluss an eine Sitzung des CSU-Vorstands in München. Für wie viele Monate dies gelten werde, sei noch offen.