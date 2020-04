Kostenpflichtiger Inhalt: Zum Jahresende : Corona-Rabatt in der Autoversicherung

In der Corona-Krise nutzen die Menschen weniger häufig ihr Auto. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Viele Fahrzeugeigentümer fahren in der Krise deutlich weniger als in ihrem Vertrag angegeben. Versicherer zahlen deshalb auch häufig einen Teil der bereits gezahlten Prämie zurück. Allerdings oft erst am Jahresende.