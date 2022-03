Corona-Pandemie : Das sind die neuen Quarantäne-Regeln für Geimpfte, Ungeimpfte und Kinder

Düsseldorf Die Omikron-Variante dominiert auch in Nordrhein-Westfalen. Der Hausärzteverband erwartet, dass sich alle Bürger infizieren und begrüßt die neuen Quarantäne-Regeln. Auch für Kinder in Schulen und Kitas gibt es Erleichterungen.

Die Omikron-Variante breitet sich schnell aus: Nun dominiert die hoch ansteckende Corona-Mutante auch in Nordrhein-Westfalen , wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Durch die Masse an Infektionen müsse man sich darauf einstellen, dass die Zahl der Klinikeinweisungen und Todesfälle wieder steigen werde, warnte RKI-Chef Lothar Wieler .

Der Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, rechnet damit, dass das Virus nun alle trifft. „Durch die Omikron-Variante werden wahrscheinlich alle infiziert werden“, sagte Funken unserer Redaktion. Die Verzögerung durch eine lange Quarantäne würde das zwar verlangsamen, aber dann würden die Quarantänen am Arbeitsplatz versorgungsrelevante Lücken reißen, zumal viele Verläufe mild seien. Daher sei es gut, dass Bund und Länder sich nun auf neue Quarantäne-Regeln verständigt haben.

Der Hausärzte-Chef geht davon aus, dass das Testvolumen rasant steigen wird: „Was da auf uns und die Labore zukommt, ist nicht abzusehen. Das Nadelöhr sind die Labore“, sagte Funken. Bisher gebe es Ergebnisse binnen 36 Stunden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) veranlasste, dass PCR-Tests von Mitarbeitern des Gesundheitswesens vorrangig ausgewertet werden. Er nannte es ein Sonderproblem Deutschlands, dass so viele Ältere ohne Immunisierung seien.

Welche Quarantäne-Regel gilt in NRW?

Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Auch Personen, die Kontakt zu infizierten oder möglicherweise infizierten Personen hatten, sollen sich im Regelfall in häusliche Quarantäne begeben. Es gibt allerdings Ausnahmen.