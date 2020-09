Corona-Proteste : Zentralrat der Juden warnt vor wachsendem Antisemitismus

Berlin Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, warnt nach den jüngsten Corona-Demonstrationen in Berlin vor zunehmenden Antisemitismus. Die Bilder von der versuchten Stürmung des Reichstags nannte er „erschreckend und empörend“.

Seit Monaten würden in der Corona-Debatte „Verschwörungsmythen mit antisemitischer Grundtendenz bewusst geschürt“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Dienstag). Verantwortlich dafür seien unter anderen „sehr rechte und rechtsextreme Gruppen“, die sich unter die Demonstranten gemischt hätten. Sicherlich seien nicht alle Teilnehmer der Proteste am Samstag in Berlin Rassisten oder Antisemiten, betonte Schuster: „Aber sie machen sich mit diesen gemein.“