Vorstoß der FDP : Hundertschaften sollen Corona-Regeln überwachen

Düsseldorf Zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung möchte die FDP in NRW die Hundertschaften der Polizei einsetzen. Kapazitäten, die durch Einsätze bei Fußballspielen bei der Bereitschaftspolizei freigeworden sind, sollten genutzt werden, meint der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne.

„Die Bereitschaftspolizisten könnten zum Beispiel einschlägig bekannte Orte aufsuchen, wo große Feiern, die momentan nicht erlaubt sind, stattfinden können, und wo Menschen sich treffen und leichtsinnig feiern. Man kennt diese Orte ja – nicht nur die bekannten Partymeilen in Düsseldorf und Köln, sondern gerade auch in den anderen Städten und Kreisen“, bekräftigte Höne. Denn dort fehlten häufig Kräfte für die Kontrollen. Aber gleichzeitig seien bei der Bereitschaftspolizei Kapazitäten frei geworden durch die Einsätze bei den Fußballspielen. „Das sollte genutzt werden“, so Höne.

Bei der Polizei in NRW spricht man sich im Kampf gegen das Virus auch für eine polizeiliche Unterstützung der kommunalen Kräfte aus. „Im Zuge der Amtshilfe werden wir uns nicht verweigern, auch Polizisten für die Kontrollen abzustellen. Auch die Hundertschaften können dafür eingesetzt werden“, sagte Michael Mertens, NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. „Aber man muss immer schauen, ob auch ausreichend Kapazitäten bei der Polizei vorhanden sind“, so Mertens. Ähnlich sieht es auch Erich Rettinghaus, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Ohne Ahndung von Verstößen nutzt die beste Schutzverordnung nichts. Die Polizei wird sich nicht rausnehmen können, und so werden uns die Einsätze zur Überwachung der Coronaschutz-Verordnungen weiter binden“, so Rettinghaus.