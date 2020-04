Kampf für Schutzvorkehrungen : Pflegeheime fordern dringend Unterstützung in Corona-Notlage

Zwei pflegebedürftige Frauen sitzen in einem Pflegeheim in ihren Rollstühlen nebeneinander. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Pflegeeinrichtungen werden zusehends zu kritischen Bereichen in der Corona-Epidemie, denn die Bewohner gehören zur Hochrisikogruppe. Doch Heime sehen sich im Kampf für Schutzvorkehrungen alleingelassen.

Für Hunderttausende Pflegebedürftige und ihre Familien ist es gerade eine ständige Sorge: Wie gut behütet kommen die Pflegeheime durch die Corona-Krise, die für die älteren und meist geschwächten Bewohner erhöhte Gesundheitsrisiken bedeutet? In mehreren Einrichtungen brachen schon größere Infektionen aus, auch für die ohnehin knappen Pflegekräfte steigen die Belastungen weiter. Heimbetreiber fordern stärkere Unterstützung, um bedrohliche Notlagen abzuwenden. „Man muss versuchen, jedwedes Risiko so klein wie möglich zu halten“, sagte der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Bernd Meurer, der Deutschen Presse-Agentur.

Neben Arztpraxen und Kliniken sind Pflegeeinrichtungen zu besonders zu schützenden Standorten in der Epidemie geworden. „In dem Moment, wo es eine Corona-Infektion in einem Pflegeheim gibt, ist die Lage absolut kritisch“, sagt Meurer. „Ein Ausbruch ist eine mittlere Katastrophe.“ Das hätten schon einige Beispiele in verschiedenen Bundesländern gezeigt. „Die Folgen sind leider immer fatal. Oft geht eine Infektion für Bewohner tödlich aus.“ Doch Schutzausstattung sei in vielen Heimen immer noch knapp. Nötig seien auch mehr Tests für Pflegekräfte und bessere Kooperation der Behörden.