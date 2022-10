Steigende Infektionszahlen : Patientenschützer wollen wieder kostenlose Corona-Bürgertests

Berlin Seit Ende Juni sind Corona-Tests für Bürger nicht mehr kostenlos. Das sollte sich wieder ändern, findet Eugen Brysch, der Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Es sei fahrlässig und sinnlos gewesen, die Bürgertests kostenpflichtig zu machen.

Bürgertests sind seit Ende Juni nicht mehr für alle gratis, sondern nur noch für bestimmte Risikogruppen und Anlässe. Zu weiteren Anlässen wie vor Veranstaltungen in Innenräumen sind sie mit drei Euro Zuzahlung zu haben.

Die vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Zahl der Neuinfektionen war zuletzt stark angestiegen. Experten gehen zudem von vielen nicht erfassten Fällen aus - vor allem weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen und so nicht in die Statistik eingehen.

Wegen der stark steigenden Zahlen ist auch eine Debatte im Gange, ob in Innenräumen wieder Masken getragen werden sollte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wirbt dafür und ruft die Länder auf, die gesetzlichen Möglichkeiten dazu zu nutzen. Bundesweit gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Fernzügen. In Flugzeugen fiel sie weg.