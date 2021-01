Jährliche Tradition : Papst verzichtet wegen Corona auf Kindertaufen

Papst Franziskus spendet in seiner Weihnachtsbotschaft den päpstlichen Segen „Urbi et orbi“ und gedenkt der vielen Leidenden auf der Welt (Archivfoto). Foto: dpa/Uncredited

Vatikanstadt Wegen der Corona-Pandemie fällt die traditionelle Taufe von Kindern durch den Papst in diesem Jahr aus. Das teilte das vatikanische Presseamt mit. Die Taufen würden stattdessen in den jeweiligen Pfarreien gefeiert.

Üblicherweise tauft der Papst am Sonntag nach Dreikönig zahlreiche Kleinkinder in der Sixtinischen Kapelle, meist die Kinder von Vatikanangestellten. Als Feier der Aufnahme in die Kirche ist Taufe von zentraler Bedeutung in allen christlichen Konfessionen.