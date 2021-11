Wo kann man sich jetzt noch impfen lassen?

Seit dem 1. Oktober werden die Corona-Schutzimpfungen in Nordrhein-Westfalen vor allem von der niedergelassenen Haus- und Fachärzten übernommen. Wer keinen Hausarzt oder keine Hausärztin hat, findet hier die impfenden Arztpraxen in Nordrhein und hier die impfenden Arztpraxen in Westfalen-Lippe, an die man sich wenden kann. Zudem bieten Betriebsärzte vereinzelt noch Impfungen an. Mobile Impfangebote (wie zum Beispiel Impfbusse) laufen in den Kreisen und kreisfreien Städte in bewährter Form weiter. Eine Übersicht über die Anlaufstelllen finden Sie hier.