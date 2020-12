Corona-Pandemie : UN-Generalsekretär warnt vor „Impfstoff-Nationalismus“

New York UN-Generalsekretär António Guterres hat im Zusammenhang mit der Verteilung von Corona-Impfstoffen vor einer Benachteiligung ärmerer Länder gewarnt.

Der „Impfstoff-Nationalismus“ habe volle Fahrt aufgenommen, sagte der 71-Jährige. Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern beobachteten die - größtenteils noch geplanten - Impf-Programme in einigen reichen Staaten und wunderten sich, ob und wann auch sie Impfschutz erhielten.

Guterres hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, Impfstoffe als öffentliches Gut zu betrachten, das jedem Menschen auf der Welt zur Verfügung stehen soll. Am Mittwoch setzte er sich dafür ein, in den kommenden zwei Monaten 4,2 Milliarden Dollar (etwa 3,5 Milliarden Euro) für ein WHO-Programm aufzuwenden, das Virus-Impfstoffe kaufen und an die Menschen verteilen soll, die global am stärksten von Armut betroffen sind.