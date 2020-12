„Sehr weit entfernt“ von Zielwerten : Teil-Lockdown in Deutschland wird bis 10. Januar verlängert

Berlin Der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwochabend verständigt.

Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen wird der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen, wie die CDU-Politikerin am Mittwochabend im Anschluss mitteilte. Es herrscht nun Klarheit darüber, dass Hotels, Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen über den 20. Dezember hinaus geschlossen bleiben.

„Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist“, sagte Merkel. Die Kanzlerin sagte, Deutschland sei in der Corona-Pandemie noch „sehr weit entfernt“ von Zielwerten. Auch die hohe Zahl an Todesopfern mache ihr Sorgen: „Das zeigt, welche Verantwortung wir haben.“ Erreicht werden solle ein Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, bekräftigte Merkel.

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie das RKI am Mittwoch mitgeteilt hatte. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zudem stecken sich in Deutschland nach wie vor vergleichsweise viele Menschen mit dem Virus an. Es gab in den vergangenen Tagen zwar einen leichten Rückgang der Neuinfektionen, der erhoffte Effekt des Teil-Lockdowns blieb aber bislang aus.