Ministerpräsident Armin Laschet : Schulen in NRW sollen nach Ferien offen bleiben

Auch nach den Sommerferien soll in NRW Regelunterricht möglich sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Nach den Sommerferien soll der Unterricht in Nordrhein-Westfalen wie zuletzt als Präsenzunterricht möglich sein. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

Der Bildschirm könne soziale Kontakte für Kinder und Jugendliche nicht ersetzen, sagte der Unions-Kanzlerkandidat mit Blick auf den wochenlangen Distanzunterricht im ablaufenden Schuljahr. Er habe von Anfang an gesagt, dass die Kinder die Hauptleidtragenden der Pandemie seien, sagte Laschet. Diese Analyse werde jetzt weithin geteilt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte für Aufregung gesorgt mit der Vorhersage, dass auch im Herbst und Winter voraussichtlich Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig seien. Allerdings - so stellte er klar -, sei es eines der Hauptziele, das normale Schulleben so lange wie möglich zu bewahren. Es sei auch möglich, nach den Sommerferien Wechselunterricht zu vermeiden.

(top/dpa)