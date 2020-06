Folgen der Corona-Pandemie : Kein „kurzer Betriebsunfall“ – Schäuble hofft auf Veränderungen

Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hofft, dass die Gesellschaft die Folgen der Corona-Pandemie zum Anlass für Veränderungen nimmt und dass Europa gestärkt aus der Krise hervorgeht.

„Meine größte Sorge ist, dass wir glauben, es wird alles einfach so weitergehen. Es war ein kurzer Betriebsunfall und wir machen genauso weiter, wie es vorher war“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“-Zeitung (Sonderausgabe vom Donnerstag in Metropolregionen). „Meine größte Hoffnung ist deshalb, dass wir die Erfahrung dieser Pandemie wirklich nutzen, um uns selbst, jeder für sich, aber auch für die Welt als Ganzes zu fragen: Was haben wir in der Vergangenheit übertrieben? Was können wir für die Zukunft besser machen?“