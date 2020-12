Pressekonferenz zur Pandemie : Corona-Lage in Deutschland hat sich laut RKI verschlechtert

Corona-Lage in Deutschland hat sich laut RKI verschlechtert

Berlin Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hält den zuletzt wieder registrierten Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland für „besorgniserregend“.

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) seit vergangener Woche verschlechtert. „Die Lage ist nach wie vor sehr ernst“, sagte Lothar Wieler am Donnerstag. Nachdem die Fallzahlen seit Wochen auf einem hohen Plateau gelegen hätten, sehe man aktuell wieder einen Anstieg, sagte er in Berlin. Das sei besorgniserregend.