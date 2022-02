Corona-Pandemie : Omikron-Welle könnte laut RKI-Chef Wieler bald überstanden sein

Gleichzeitig sei der Höhepunkt der Welle allerdings noch nicht erreicht. Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor zu frühen Lockerungen, rechnet aber mit einer Entspannung vor Ostern.

Trotz sehr hoher Corona-Infektionszahlen in Deutschland spricht der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) von positiven Entwicklungen. „Ich bin optimistisch, dass wir die Omikron-Welle bald überstanden haben, auch wenn der Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht ist“, sagte Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. „Wir sind bislang vergleichsweise gut durch diesen Sturm gesteuert.“