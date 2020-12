Höchstwert in Pandemie : 23.679 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 23.679 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, wie aus Zahlen vom Donnerstag hervorgeht.

Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. In der Vorwoche waren es am Donnerstag 22.046 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg über die Marke von 20.000. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Donnerstag 440 neue Todesfälle binnen eines Tages. Am Vortag war mit 590 Toten ein Höchstwert gemeldet worden.