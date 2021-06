Krankenstand 2020 gesunken : Menschen fühlten sich in zweitem Lockdown noch stärker belastet

Menschen fühlten sich in zweitem Lockdown noch stärker belastet

Eine Frau legt ihren Kopf in die Hände. Die Belastung der Bevölkerung im zweiten Corona-Lockdown stieg im Vergleich zum Frühjahr 2020. Foto: dpa/Marijan Murat

Hamburg Der lange zweite Corona-Lockdown hat mehr als 40 Prozent der Bevölkerung belastet. Das sind mehr als im Frühjahr 2020. Der Krankenstand im vergangenen Jahr ging insgesamt aber zurück.

Fehlende soziale Kontakte, Schulschließungen, Angst vor einer Infektion: Die Menschen in Deutschland haben unter dem zweiten Corona-Lockdown deutlich stärker gelitten als unter dem ersten im vergangenen Jahr. 42 Prozent der Bundesbürger fühlten sich im März stark oder sehr stark von der Corona-Situation belastet, wie aus dem am Mittwoch in Hamburg veröffentlichten Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) hervorgeht. Im Mai vergangenen Jahres, im ersten Lockdown, waren es noch 35 Prozent.