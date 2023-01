Distanzunterricht in der Corona-Krise Lauterbach sieht Schulschließung im Rückblick kritisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Dauer der Schließungen von Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie im Rückblick als unnötig an. Diese „so lange geschlossen zu halten“, sei im Nachhinein „ein Kritikpunkt“ an den Maßnahmen, sagte er am Montag, 30. Januar, im ARD-„Morgenmagazin“. Lauterbach verwies zugleich darauf, dass dies damals den Empfehlungen von Expertinnen und Experten entsprach. „Somit war der Kenntnisstand einfach nicht gut genug.“