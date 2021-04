Unionskreise : Kanzlerin Merkel für konsequenten „Brücken-Lockdown“

Berlin Wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet soll nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen sogenannten „Brücken-Lockdown“ sein. Das soll sie in der Fraktionsklausur der Unionsparteien gesagt haben.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen konsequenten Lockdown im Kampf gegen die dritte Corona-Welle ausgesprochen. Die Brücke der Beschränkungen solle möglichst kurz sein, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Sonntag in der Klausur der Spitze der Unionsfraktion in Berlin. Deshalb solle jetzt konsequent vorgegangen werden. Ziel sei es, Öffnungsschritte mit Testen zu verbinden.