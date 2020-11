NRW-Gesundheitsämter überlastet : Corona-Pandemie erschwert Untersuchungen künftiger Erstklässler

Schüler gehen am ersten Schultag durch einen Eingang mit einem Hinweisschild (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Dortmund Die NRW-Gesundheitsämter sind in der Pandemie überlastet. Das erschwert die verpflichtenden Eingangsuntersuchungen für Kinder, die im Sommer 2021 eingeschult werden sollen. Das könnte riskant werden.

Das Bild falle dabei landesweit unterschiedlich aus, erläuterte die Expertin aus Gütersloh. Die weitere Entwicklung bei den Eingangstests für Jungen und Mädchen, die ab Sommer 2021 zur Schule gehen sollen, werde vom Verlauf der Pandemie in den nächsten Monaten abhängen.

In der Untersuchung der Gesundheitsdienste wird nach einem festgelegten Verfahren die Entwicklung etwa bei Sprache, Satzbildung oder Feinmotorik getestet und dokumentiert. „Diese Aussagen sind total wichtig für uns“, betonte die Vorsitzende des Grundschulverbands NRW, Christiane Mika. Neben der eigenen Schuldiagnostik brauche es die ärztliche Diagnostik zum Schulstart. Die Lage sei bedauerlich. „Dass in dieser Krisenlage Termine ausgesetzt werden, können wir aber gut nachvollziehen.“

Die Anmeldeverfahren in den Grundschulen seien bereits weitgehend gelaufen in NRW. Auch hier habe man wegen der Pandemie viel improvisieren müssen. Nicht immer sei das persönliche Gespräch von Schulleitung mit Kindern und Eltern möglich gewesen, schilderte Mika. „Die Schulen haben in dieser Ausnahmesituation aber alle ihre Lösungen gefunden.“